В Херсонской области грузоперевозки увеличились на 7%

Предприятия транспорта Херсонской области за 11 месяцев текущего года перевезли 8 млн. 300,3 тыс. тонн грузов, что на 7,2% больше, чем за аналогичный период 2009 г.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Херсонской области.

Согласно сообщению, грузооборот в Херсонской области за 11 месяцев, по сравнению с январем - ноябрем 2009 г., вырос на 5,8% - до 4252,5 млн. т/км.

В частности, отправки грузов железнодорожным транспортом увеличились на 12,4% - до 4,388 млн тонн.

В то же время, морской и речной флот Херсонской области в целом сократил перевозку грузов на 13,2% - до 744,3 тыс. тонн.

Объем обработки грузов в портах и на промышленных причалах сократился на 21,3% - до 3 млн. 593,5 тыс. тонн. Объем обработки экспортных грузов сократился на 26,3%, транзитных - на 24,1%, грузов во внутреннем сообщении на 20,4%.

Обработка импортных грузов увеличилась на 38,4% - до 253,2 тыс. тонн.

Количество обработанных судов сократилось в целом на 8,3% - до 1,449 тыс. единиц. При этом количество обработанных иностранных судов и судов инфрахта увеличилось на 4,5% - до 969 единиц.

Также сообщается, что автотранспортные предприятия Херсонской области за 11 месяцев перевезено 3,168 млн. тонн грузов, что на 6,2% больше, чем в январе - ноябре 2009 г.