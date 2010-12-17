В Херсонской обл. пассажироперевозки сократились на 8%

В Херсонской области в январе – ноябре этого года транспортными услугами воспользовались 109 млн. 941,1 тыс. пассажиров, что на 7,5 меньше, чем за аналогичный период 2009 г.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.

Согласно сообщению, услугами железнодорожного транспорта за 11 месяцев воспользовались 3 млн. 239,5 тыс. пассажиров, что на 5,2% меньше, чем в январе – ноябре 2009 г.

Автотранспортом перевезено 72 млн. 248,2 тыс. пассажиров, что на 5,4% меньше, чем за 11 месяцев 2009 г.

Услугами городского электротранспорта (троллейбусы) воспользовались 34 млн. 453,4 тыс. пассажиров, что на 10,7% меньше, чем в январе-ноябре 2009 г.