Украина переходит на скоростные пассажирские перевозки

Южная железная дорога (Украина) и «Hyundai Corporation» (Южная Корея) 16 декабря 2010 в Киеве подписали соглашение о поставке 10 новых межрегиональных электропоездов.

Контракт скрепили подписями начальник Южной железной дороги Виктор Остапчук (на фото - слева) и председатель правления «Hyundai Corporation» Чунг Монг-Хук.

«В Украине начинается новая эра пассажирских скоростных перевозок. С реализацией этого контракта все транспортные проблемы Украины, связанные с проведением Евро-2012, будут решены», - отметил вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис Колесников после подписания соглашения. По его словам, «Укрзализныця» и Мининфраструктуры сейчас ведут организационные работы с тем, чтобы в марте-апреле следующего года начать подготовку инфраструктуры к скоростному движению по трем направлениям из Киева в города, где будет проходить чемпионат. В частности, в крупных центрах построят мосты через ж/д переезды, в ряде мест установят блокирующие системы, которые не позволят автомобилям выехать на переезд при запрещающем сигнале. «С июня 2012 года все украинцы смогут воспользоваться скоростными поездами», - отметил Б.Колесников.

К Евро-2012 поставят шесть скоростных поездов, остальные четыре - на протяжении 2012 года. Как пообещал председатель правления Hyundai Corporation Чунг Монг-Хук, компания выдержит все договорные обязательства. «У нас уже был успешный опыт поставки поездов к олимпийским играм в Афинах в 2004 году и в Ванкувере в 2010 году», - добавил он.

В соответствии с договоренностью с компанией Hyundai, финансирование будет осуществляться за счет кредитных средств под гарантии Кабинета министров Украины и собственных средств «Укрзализныци». Общая стоимость проекта составляет 307 млн. долларов. При этом 85% от общей стоимости 10 электропоездов (261 млн. долларов) будут оплачены за счет кредита «Эксимбанка» Республики Корея сроком на 10 лет. Как сообщил Б.Колесников, кредит предоставлен под 4,8% годовых с двухлетней отсрочкой.

Новые поезда, каждый в девятивагонной комплектации, будут иметь скорость 160 км/ч. Они двухсистемные - на отечественных магистралях на отдельных участках для питания поездов применяется разная система электроснабжения - постоянный либо сменный ток. Двухсистемные поезда могут курсировать при различном электроснабжении. Между тем, на сегодня в мире отсутствуют двухсистемные электропоезда, которые могли бы удовлетворить требования, предъявляемые в Украине - ширина пути, напряжение контактной сети, состояние колеи, локализация производства.

Кстати, по данным Б.Колесникова, на протяжении 1-го полугодия будет проводиться работа по выбору предприятия для локализации производства Hyundai в Украине. «Украине необходимо, как минимум, 90 скоростных поездов и около 200 пригородных. Вот здесь надо согласовывать с Hyundai - найти завод в Украине, который готов работать над таким производством», - сказал Б.Колесников.

Маргарита Карпатина (УНИАН)