Открыто автомобильное движение по Дарницкому мостовому переходу

В Киеве открыто автомобильное движение по Дарницкому железнодорожно-автомобильному мостовому переходу.

Как передает корреспондент УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, который открывал движение на переходе, поблагодарил строителей за оперативное завершение объекта и подчеркнул, что автомобильное движение по мосту существенно улучшит транспортную ситуацию в столице.

Он отметил, что строительство моста началось в 2003 году и в эксплуатацию его планировалось сдать в 2006 году, однако из-за смены власти сроки сдачи объекта сильно затянулись.

На церемонии открытия движения по приглашению Н.АЗАРОВА присутствовал представитель Международного валютного фонда в Украине Макс АЛЬЕР.

«Я пригласил его, чтобы он своими глазами увидел, на что частично расходуются деньги кредита, и чтобы киевляне тоже знали, что деньги не разбазариваются, а пускаются в дело», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он поблагодарил представителя МВФ за финансовую помощь.

«Давайте мы поаплодируем господину АЛЬЕРУ за его помощь нам в решении труднейших задач, которые стоят перед нашей страной», - сказал он.

Справка УНИАН. Строительство железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в Киеве было начато в июле 2004 года. Общая сметная стоимость составляет 9 млрд. 157 млн. грн., из которых 4 млрд. 254 млн. грн. – стоимость автодорожной части.

Железнодорожно-автомобильный мостовой переход через Днепр в Киеве объединяет две составляющие: железнодорожную – две колеи, и автомобильную – дорога из шести полос (по три в каждом направлении). Длина моста – 1066,2 м, строительная длина железнодорожных путей – 32,71 км, длина автомобильных подходов – 15,08 км. Всего планом предусмотрено строительство 170 опор и монтаж 169 прогонных сооружений.

Пропускная способность моста будет составлять 60 тыс. автомобилей и 120 пар поездов в сутки.

В сентябре 2007 года на строительстве железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр на железнодорожном участке Киев-Московский – Дарница состоялось соединение Левого и Правого берегов Днепра. В конце 2008 года было открыто рабочее движение по одной железнодорожной ветке моста.

27 сентября 2010 г. в Киеве состоялось торжественное открытие железнодорожного сообщения через Днепр по новому железнодорожно-автомобильному мостовому переходу.

Полностью мост планируется завершить к сентябрю 2011 г.