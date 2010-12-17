Дарницкий и Жулянский путепроводы будут соединены – Азаров

Дарницкий железнодорожно-автомобильный переход через ул. Киквидзе будет соединен с Жулянским путепроводом, что позволит существенно разгрузить центральную часть столицы от грузового транспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе открытия автомобильного движения по Дарницкому переходу сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Сейчас возникла идея сделать так, чтобы этот комплекс выходил сразу на улицу Киквидзе, а дальше к Жулянскому путепроводу. Таким образом, мы разгрузим Киев от потока грузового транспорта», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, в Киеве сегодня было открыто автомобильное движение по Дарницкому железнодорожно-автомобильному мостовому переходу.

Справка УНИАН. Строительство железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в Киеве было начато в июле 2004 года.

В сентябре 2007 года на строительстве железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр на железнодорожном участке Киев-Московский – Дарница состоялось соединение Левого и Правого берегов Днепра. В конце 2008 года было открыто рабочее движение по одной железнодорожной ветке моста.

27 сентября 2010 г. в Киеве состоялось торжественное открытие железнодорожного сообщения через Днепр по новому железнодорожно-автомобильному мостовому переходу.

Полностью мост планируется завершить к сентябрю 2011 г.

В июне т.г. архитектурно-градостроительный совет Киева одобрил схему генерального плана реконструкции автодороги Киевского полукольца на участке км 12 + 420 км – км 14 + 360 км (Жилянский путепровод).

Проект предусматривает расширение проезжей части, строительство двух новых путепроводов – над железнодорожными путями (площадь застройки 2,3 тыс. кв. м) и над транспортной развязкой (площадь застройки – 990 кв. м), капитальный ремонт существующих путепроводов над железнодорожными путями (площадь застройки – 2044 кв. м) и над транспортной развязкой (площадь застройки – 865 кв. м), а также строительство двух подземных пешеходных переходов (площадь застройки 312 кв. м и 298 кв. м) и очистного сооружения площадью 48 кв. м.

Путепровод проходит через два района Киева – Святошинский и Соломенский, а также Киевскую область. Открытие Жулянского путепровода после реконструкции планируется 25 декабря т.г.