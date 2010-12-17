Киевская окружная дорога будет построена за 3-4 года - Азаров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обещает, что окружная дорога в Киеве будет построена за 3-4 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе церемонии открытия автомобильного движения по Дарницкому железнодорожно-автомобильному мостовому переходу через Днепр.

Он подчеркнул, что окружная дорога должна будет разгрузить Киев от транзитного грузового транспорта.

«Впереди наша с вами задача - разгрузить Киев от потока транзитных грузов. Киев, наверное, единственная столица, не имеющая окружной дороги. Поэтому мы ставим перед собой задачу в кратчайшие сроки сделать окружную дорогу вокруг Киева и полностью разгрузить Киев от транзита», - отметил Н.АЗАРОВ.

Позже на брифинге премьер сказал: «Конечно, до Евро-2012 мы окружную не успеем сделать – громадный объем работы. Я думаю, что если мы ее года за 3-4 построим, то это будет большое достижение».

При этом он подчеркнул, что строительство планируется начать уже в следующем году и вводится в эксплуатацию окружная дорога будет частями по мере строительства.

«Посмотрим, может быть, вначале южное направление разгрузим», - сказал Н.АЗАРОВ.