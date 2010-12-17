В Харьковской области грузоперевозки выросли на 1%

В Харьковской области за январь-ноябрь этого года всеми видами транспорта перевезено (отправлено) 36,1 млн. т грузов, что на 0,7% больше, чем за соответствующий период 2009 года.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление статистики ОГА.

За 11 месяцев грузооборот составил 21040,0 млн. т/км., объем грузовой работы увеличился на 10,9%, грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 12,3%, автомобильного – на 2,2%.

На Южной железной дороге за 11 месяцев общая нагрузка уменьшилась на 3,1% и составила 25,6 млн. т. грузов. Отправление грузов увеличилось по таким позициям номенклатуры: угля каменного – на 27,3%, нефти и нефтепродуктов – на 7,7%, руды железной и марганцевой – на 4,1%, черных металлов – на 23,1%, лома черных металлов – на 27,0%, лесных грузов – на 35,6%, строительных материалов – на 26,1%, химических и минеральных удобрений – на 81,4%. При этом сократилось отправление кокса – на 5,8%, зерна и продуктов перемола – на 51,6%, цемента – на 13,9%.

Автомобильным транспортом (с учетом объемов предпринимателей - физических лиц) за январь-ноябрь 2010 года перевезено 10,5 млн. т грузов – на 11,2% больше, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Грузооборот увеличился на 2,2% – до 2 млрд. 570 млн. т/км.