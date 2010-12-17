В Харьковской области пассажироперевозки увеличились на 2%

В Харьковской области за январь-ноябрь этого года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество перевезенных всеми видами транспорта пассажиров увеличилось на 1,6% – до 574,1 млн. пассажиров.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Харьковской области, за этот период объем выполненной пассажирской работы увеличился на 3,2% – до 10324,7 млн. пасс./км.

За 11 месяцев текущего года Южная железная дорога отправила 61,1 млн. пассажиров, выполнена пассажирская работа в объеме 6158,9 млн. пасс./км. Сравнительно с аналогичным периодом 2009 года, отправка пассажиров уменьшилась на 0,7%, пассажирооборот увеличился на 2,8%.

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 137,1 млн. пассажиров, что на 7,1% меньше, чем за соответствующий период прошлого года; услугами перевозчиков-юридических лиц воспользовалось 85,6 млн. пассажиров – меньше на 2,9%. Субъекты малого бизнеса-физические лица за январь-ноябрь перевезли 51,5 млн. пассажиров – на 13,3% меньше.

Из аэропорта Харькова транспортной авиацией за 11 месяцев отправлено 110,6 тыс. пассажиров, в том числе, по международному сообщению – 86,6 тыс. пассажиров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, отправление пассажиров в целом увеличились на 21,5%, по международному сообщению – на 31,8%.

Харьковский метрополитен перевез 224,4 млн. пассажиров, в том числе, бесплатно – 43,3 млн. пассажиров. В сравнении с январем-ноябрем 2009 года, количество перевезенных в метро пассажиров увеличились на 7,4 млн. пассажиров (на 3,4%), а количество пассажиров, перевезенных бесплатно, уменьшились на 7,2%.

Трамваями и троллейбусами города в целом перевезено 151,5 млн. пассажиров, что на 8,8% больше соответствующего периода прошлого года. Доля льготного контингента, перевезенного трамваями и троллейбусами, составляет 64,7% – 98,1 млн. пассажиров.