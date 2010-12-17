Хозсуд Полтавской области ликвидировал СП «Кребо»

Хозяйственный суд Полтавской области ликвидировал совместное украинско-голландское предприятие ЗАО «Кребо» (Кременчуг, Полтавская обл.).

Об этом УНИАН сообщил представитель суда.

По его словам, суд обязал исполнительный комитет Кременчугского городского совета внести в Единый государственный реестр запись о прекращении юридического лица - СП «Кребо».

Он напомнил, что 12 августа 2010 г. Хозяйственный суд Полтавской области признал СП «Кребо» банкротом и открыл ликвидационную процедуру.

Напомним, 28 апреля 2009 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал "Кребо" на 125 млн. гривен за завышение цен на авиатопливо в международном аэропорту "Борисполь" и за злоупотребление монопольным положением при предоставлении специализированных аэропортовых услуг по заправке авиатопливом. В конце 2009 года Киевский межобластной апелляционный суд по ходатайству АМКУ запретил "Кребо" осуществлять действия по отчуждению и списанию своих основных фондов в пределах 125 млн. гривен.

АМКУ инициировал судебный запрет на отчуждение имущества, поскольку опасался, что "Кребо" может уклониться от уплаты штрафа.

Справка УНИАН. Совместное предприятия "Кребо" занималось поставками авиатоплива.

СП "Кребо" закончило 2008 год с прибылью 20,4 млн. грн.

11% СП "Кредо" владеет ЗАО "Укртатнафта", 78% акций принадлежат Movida International Holdings & Finance B.V (Нидерланлы).