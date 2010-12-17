«АэроСвит» станет 1-м в Восточной Европе эксплуатантом самолетов Boeing 737-900ER

Компании "АэроСвит – Украинские авиалинии" и "Боинг" финализировали соглашение относительно 4 самолетов Boeing Next-Generation 737-900ER (с увеличенной дальностью полетов), приобретаемых "АэроСвитом" в операционный лизинг в 2013-2014 гг. Об этом УНИАН сообщили в компании.

Согласно сообщению, «АэроСвит» таким образом станет первым в Восточной Европе эксплуатантом самолетов В737-900ER. Соглашение предусматривает предоставление "Боингом" технической, тренинговой и маркетинговой поддержки введения в эксплуатацию 4 самолетов следующего поколения.

Стоимость судов по каталогу производителя составляет 330 млн. долларов США.

"Получение 4-х В737-900ER в дополнение к покупке 7-ми самолетов B737-800 Next-Generation согласно контракту, подписанному "АэроСвитом" и "Боингом" в 2007 году, обеспечит обновление среднемагистрального парка компании за счет воздушных судов повышенной эффективности. Мы также сможем предложить пассажирам более экологичные и комфортабельные условия полета», - сказал сопредседатель Наблюдательного совета авиакомпании "АэроСвит" Григорий ГУРТОВОЙ.

Все 11 воздушных судов Boeing-737 следующего поколения (четыре В737-900ER и семь B737-800) будут поставляться "АэроСвиту" непосредственно с заводов компании "Боинг". Первые два самолета В737-800 будут поставлены в марте-апреле 2012 г. - перед проведением Евро-2012 в Украине и Польше.

"АэроСвит" станет первым восточноевропейским эксплуатантом Boeing-737-900ER, что будет отвечать стратегическим планам компании по наращиванию перевозок на фоне улучшающейся экономической ситуации в мире в целом и в Украине, в частности», - сказал вице-президент по продажам Boeing в Европе и странах СНГ Альдо БАЗИЛЕ.

Как отмечается в сообщении, в дополнение к новому дизайну, преимуществом самолетов Next-Generation 737 является также 2% снижение потребления топлива.

Как сообщал УНИАН, «АэроСвит» летом 2007 г. подписал контракт на покупку 7 самолетов Boeing-737 (новой генерации) и зарезервировал покупку еще 7 самолетов.

Документом предусмотрены поставка украинскому перевозчику в 2011-2012 годах 7 самолетов Boeing-737-800, стоимость которых по каталогу производителя составляет 523 млн. долл., и резервирование авиакомпанией права на получение еще 7 самолетов в период 2008-2015 гг.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии", созданная в 1994 году, сегодня является крупнейшим украинским сетевым авиаперевозчиком. Компания – крупнейший украинский заказчик у "Боинга".

На рейсах авиакомпании используются дальнемагистральные самолеты Boeing 767, среднемагистральные Boeing 737, Airbus 320 и Embraer 195, а также региональные воздушные суда Embraer 145 и Антонов-148.