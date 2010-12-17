В Днепропетровской области за 11 месяцев объем грузоперевозок вырос на 16,6%

В Днепропетровской области за 11 месяцев 2010 г. объем грузоперевозок возрос относительно 11 месяцев 2009 г. на 16,6% - до 92,735 млн. тонн. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области. Грузооборот за указанный период увеличился на 8,9% и составил более 31,35 млрд. т/км. Железнодорожным транспортом за январь-ноябрь т.г. перевезено 83 млн. тонн грузов, что на 16,6% больше, чем за январь-ноябрь 2009 г. При этом грузооборот вырос на 9,2% – до 29,35 млрд. т/км.

Юридическими и физическими лицами-предпринимателями, на коммерческой основе работающими на рынке автомобильного транспорта, за 11 месяцев перевезено 8, 96 млн. тонн грузов, что на 13% больше показателя за аналогичный период 2009 г. Объем грузооборота увеличился на 3,2% - до 1,92 млрд. т/км.

Авиационный транспорт региона нарастил относительно 11 месяцев 2009 г. объемы перевозок в 2,8 раза - до 2,8 тыс. тонн грузов. Грузооборот авиации увеличился в 3 раза и составил 14,4 млн. т/км.

Водным транспортом Днепропетровской области за указанный период перевезено 721,4 тыс. тонн грузов, что в 2,9 раза больше аналогичного периода прошлого года. Грузооборот вырос в 2,8 раза — до 62,8 млн. т/км.

В Днепропетровской области за 2009 г. объем грузоперевозок сократился относительно 2008 г. на 12,9%.