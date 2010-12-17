Камаз и Daimler вложат 50 млн евро в производство мостов

Крупнейший производитель грузовиков в РФ Камаз и его стратегический партнер немецкий Daimler договорившись инвестировать 50 миллионов евро в производство мостов для грузовых автомобилей в России.Об этом сообщает Рейтер

"Партнеры договорились, что на первом этапе инвестиции составят 50 миллионов евро", сказал представитель Камаза Олег Афанасьев после подписания компаниями меморандума.

Ранее глава Камаза Сергей Когогин сообщал, что партнеры планируют организовать в РФ совместное производство мостов для грузовиков общей стоимостью 300 миллионов евро.

Daimler стала акционером компании осенью 2008 года, а в июне 2010 довела свою долю в ней до 11 процентов. Еще 4 процента акций, купленных Европейским банком реконструкции и развития, немецкая компания по условиям соглашения консолидирует на своем балансе.

Сейчас Камаз и Daimler реализуют два совместных проекта по производству автомобилей в РФ.

Первое СП - Мерседес-Бенц Тракс Восток - создано для выпуска грузовиков Mercedes-Benz на площадях КамАЗа, второе - Фузо Камаз Тракс Рус (СП с японским автопроизводителем Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, 85 процентов которого принадлежит Daimler) - для производства легких коммерческих автомобилей Fuso.