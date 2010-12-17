Львовская ж/д пригласила на День Св.Николая свыше 10 тыс. детей

С 15 по 20 декабря в Доме науки и техники Львовской железной дороги будут проходить праздничные театрализованные представления для детей по случаю Дня Святого Николая. На представление приглашены свыше 10 тысяч малышей со всех областей Западной Украины, сообщает пресс-центр ЛЖД.

На детвору ожидает часовое представление «Путешествие в страну грез», подготовленное художниками Дома науки и техники (РОКС).

Железная дорога позаботлась также об организованном приезде детей, вкусном обеде и, конечно, подарках от Святого Николая. Ежедневно будет происходить по 3-4 представления для детей в возрасте до 14 лет.

Организовывать для детей встречу со справедливым святым, который приносит подарки послушным детям и розги непослушным, стало для железнодорожников доброй традицией. Из года в год количество любителей посетить эти «железнодорожные» представления растет. В 2009 г. праздник Св.Николая посетили 9,5 тысяч детей, в 2008 году - 8,5 тысяч.