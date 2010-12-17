Итальянская Alitalia отказалась от покупки самолетов Sukhoi Superjet
Итальянская авиакомпания Alitalia отказалась от планов по приобретению российского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер. Вместо них компания возьмет в лизинг 20 новых самолетов Embraer, .
"Основная проблема заключается в том, что Sukhoi еще не летает", - сказал глава итальянского авиаперевозчика Рокко Сабелли, добавив, что поставка самолетов Embraer запланирована на 2011-2012 годы.
Самолет Sukhoi Superjet 100, разработанный компанией "Гражданские самолеты Сухого" совместно с Boeing, рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до 4,4 тысячи километров. Самолеты семейства SSJ-100 соответствуют мировым тенденциям создания экологически чистых самолетов, сочетают операционную гибкость регионального самолета с возможностями магистрального лайнера, имеют улучшенные технические и операционные характеристики.