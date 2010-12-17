Скандальную трассу Москва-Санкт-Петербург достроят к 2018 году

Трасса Москва - Санкт-Петербург будет построена до 2018 года, сообщает Autonews.ru cо ссылкой на заместителя председателя правления госкомпании "Автодор" РФ Сергея Кельбаха. "Трасса Москва - Санкт-Петербург (684 км) вся должна быть построена до 2018 г.", - сказал он.

14 декабря 2010 г. правительственная комиссия приняла решение, что строительство автодороги Москва - Санкт-Петербург необходимо проводить через Химкинский лес. Кроме того, комиссия решила увеличить компенсацию экологического ущерба при строительстве данной автодороги с 3 до 4 млрд руб.

В конце августа 2010 г. президент России Дмитрий Медведев прислушался к мнению экологов и общественности и распорядился приостановить строительство платной автодороги Москва - Санкт-Петербург через Химкинский лес. Главе правительства Владимиру Путину было поручено провести дополнительные экспертные обсуждения по данному вопросу. В связи с этим возникли предположения, что сроки завершения строительства могут быть нарушены.

Жители подмосковного г. Химки, а также представители различных "зеленых" организаций неоднократно протестовали против строительства магистрали через Химкинский лес, которое, по их данным, может нанести экологический ущерб природе.

Создаваемая платная автомагистраль станет дублером наиболее загруженного участка федеральной трассы М-10 "Россия". Предполагается, что расчетная скорость движения по магистрали составит 150 км/ч. Число полос для движения транспорта будет варьироваться от 10 (на участке до аэропорта Шереметьево) до 6 и 8. При этом предполагалось, что новая трасса в районе г. Химок и на территории г. Москвы будет бесплатной.