В Ижевске (РФ) будут собирать Renault и Nissan

Уже в следующем году Ижевский автомобильный завод начнет осваивать производство легковых автомобилей марок Renault и Nissan, передает РИА Новости.

Об этом сообщил президент Удмуртии Александр Волков, добавив, что в 2011 году «ИжАвто» соберет 10 000 автомобилей.

Перспективный план на 2015 год предусматривает расширение производства до 300 000 машин в год, что потребует серьезных инвестиций со стороны альянса Renault-Nissan-АвтоВАЗ, поскольку проектная мощность завода составляет всего 220 000 автомобилей в год.