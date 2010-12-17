Заводы GM в США и Канаде приостановили работу из-за морозов

Сильнейшие морозы и снегопады, охватившие в последние несколько дней север США и Канаду, вызвали перебои с поставками комплектующих на заводы General Motors. Как сообщила Just Auto представитель американского автогиганта, с 14 декабря на дорогах штата Мичиган объявлено чрезвычайное положение. «Соль не способна справиться с таким количеством льда, и многие трассы похожи на каток, – сообщила она. – Скорость движения по таким дорогам остается чрезвычайно низкой уже три дня, и в расписании трейлеров, доставляющих комплектующие на наши заводы, произошли сбои».

По словам представительницы GM, в один из дней руководству завода в Детройте даже пришлось распустить по домам рабочих до окончания смены, поскольку из-за недостатка деталей они не могли продолжать работу. Из-за гололеда закрыта одна из трасс, соединяющих США и Канаду: по ней комплектующие поступают на завод GM в провинции Онтарио.

Autonews.ru