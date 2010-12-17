Мировое производство автомобилей в 2010 г. вырастет на 19% - прогноз PwC

Аудиторская и консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC) прогнозирует увеличение мирового производства автомобилей в 2010 г. на 19% по сравнению с предыдущим годом – до 68,7 млн машин, сообщает Autonews.ru. Во многом это связано с продолжающимся ростом спроса на автомобили в Китае и Индии, а также с восстановлением авторынка в США после рекордно низких показателей 2009 г. Восстановление в Европейском союзе происходит медленными темпами из-за завершения действия многочисленных программ по утилизации, говорится в материалах PwC.

Азиатско-Тихоокеанский регион будет локомотивом роста производства на быстроразвивающихся рынках, в то время как возможности роста развитых рынков в обозримом будущем ограничены. Фундаментом этого роста будут превосходящие все возможные прогнозы результаты Китая.

По прогнозу PwC, в 2011 г. мировое производство автомобилей составит 73,8 млн машин.