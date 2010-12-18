У мыса Тарханкут из-за непогоды сел на мель сухогруз

17 декабря в Черном море, в районе крымского мыса Тарханкут (в 3 километрах от пгт Черноморское), в результате сложных погодных условий сорвался с якорной стоянки и сел на мель сухогруз “Ибрагим Янки” под флагом Камбоджи.

Как сообщает пресс-служба МЧС, судно с экипажем из 15 человек следовало из порта Николаев в Турции с грузом 5,5 тыс. тонн металла.

Жертв, пострадавших и угрозы окружающей среде нет.

Сегодня с помощью буксиров порта „Центавр” и „Черноморнефтегаза” планируется начать работы по снятию судна с мели.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, из сухогруза попросили помощь у украинского теплохода, который проходил мимо. Экипаж теплоходу сообщил о бедствии на пост отдела пограничной службы «Черноморское».

Пограничники организовали наблюдение за судном «Ибрагим Янки». И, несмотря на отсутствие официального сигнала SOS, сообщили о происшествии спасателям, другим заинтересованным структурам, приняли меры для оперативного оказания помощи в случае ухудшения ситуации. Вечером в трюм сухогруза начала поступать вода и в 21.45 экипаж передал сигнал SOS.

В связи с ухудшением погодных условий (шторм 4-5 баллов, скорость ветра – 20–25 метров в секунду) буксир «Центавр», который вышел к сухогрузу, не смог оказать помощь. Ночью пограничный наряд обнаружил плот с камбоджийского судна, который, вероятно, сорвало ветром. Сегодня в 07.30 утра команда «Ибрагим Янки» с помощью другого спасательного плота и шлюпки благополучно добралась до берега, где 12 гражданам Сирии и 3 гражданам Индии помогли пограничники и сотрудники МЧС. Моряков осмотрели врачи, им предоставили сухую теплую одежду, еду и горячие напитки. На это время спасенные моряки прошли пограничное оформление. Они находятся на базе отдыха «Солнечная долина».