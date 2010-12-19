Аэропорты Лондона закрыты до понедельника из-за снега

Из-за обрушившегося на Британию снегопада тысячи пассажиров до сих пор вынуждены оставаться в лондонских аэропортах Хитроу и Гэтвик, ожидая своих вылетов, сообщает в воскресенье ВВС.

По состоянию на воскресенье аэропорт Хитроу не принимает самолеты, на вылет отправлены лишь 7 рейсов. Из Гэтвика отменено 50 рейсов.

Представители Хитроу в интервью Би-би-си заявили, что делают все возможное, чтобы возобновить работу аэропорта в обычном режиме.

По их прогнозам, самолеты смогут беспрепятственно взлетать не раньше понедельника.

Сотрудники метеослужбы страны по-прежнему информируют о сильной гололедице на дорогах Англии и Уэльса.

Как сообщают российские СМИ, руководство компании "Аэрофлот" приняло решение вернуть в Москву три рейса, не долетевших до Лондона и приземлившихся в Париже и Брюсселе.

По словам представителей авиакомпании, во французской столице из-за плохих метеоусловий сели два лайнера, в бельгийской - один.

Часть пассажиров размещена в гостиницах, остальным пришлось ночевать в аэропорту.

Аэропорты Германии, Франции, Италии и Нидерландов также продолжают задерживать и отменять запланированные рейсы.

В дни перед Рождеством многие британцы отправляются отдыхать за границу и в гости к родственникам, поэтому сложные погодные условия нарушают отпускные планы особенно большого количества людей.