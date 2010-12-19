Eurostar отменяет поезда в связи со снегопадом

Поезда перестали ходить между Парижем и Каном в Нормандии из-за непогоды, отменены четыре экспресса Eurostar между Парижем и Лондоном, сообщает в воскресенье РИА Новости со сылкой на французские СМИ.

Из-за снежной бури возникли проблемы с подачей электричества на железнодорожной ветке, соединяющей Париж и Кан в Нижней Нормандии. Поезда между городами не ходят с 13.00 мск, Национальная компания французских железных дорог SNCF рекомендует французам дождаться разрешения проблемы. Компания Eurostar, в свою очередь, из-за снегопада в Великобритании отменила в воскресенье два поезда из Лондона в Париж, два - из Парижа в Лондон и по одному поезду из Лондона в Брюссель и обратно. При этом SNCF отмечает, что все билеты на оставшиеся поезда уже проданы, кассы откроются только в понедельник.

Повреждение линий электропередачи коснулись не только железной дороги. Из-за снегопада без света остались около 16 тысяч семей во французских департаментах Эр, Арденны и Уаза. Ожидается, что погодные условия в стране нормализуются ко вторнику.