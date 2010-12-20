Google критикует ООН за идею создания наднационального органа для регулирования интернета

Корпорация Google подвергла критике ООН за идею создания наднационального органа, который регулировал бы интернет.

Соответствующее предложение было внесено представителями Бразилии, сообщает The Huffington Post.

Google, которую многие обвиняют в монополизации интернета, поскольку именно поисковик этой компании является самым популярным, ответила на идею ООН на уровне вице-президента.

«Мы не верим, что правительствам стран нужно дать монополию на управление интернетом. Давайте оставим все как есть», - заявил Винтон Серф, в прошлом один из разработчиков протокола TCP/IP, передает «Газета.Ru».