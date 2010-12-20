В Харькове бастует «Горэлектротранс». На маршруты не вышли троллейбусы и трамваи

Сегодня в Харькове не вышли на маршруты троллейбусы и трамваи.

Как передает корреспондент УНИАН, причина невыхода на линии пассажирского транспорта - предупредительная забастовка коллектива коммунального предприятия «Горэлектротранс» с требованием погасить задолженность по зарплате.

В эти минуты работники предприятия проводят митинг и требуют выплаты зарплаты.

Как сообщил представитель предприятия, утром в понедельник на маршруты областного центра не вышли 162 троллейбуса и 196 трамваев всех четырех (2 троллейбусных и 2 трамвайных) депо, которые по плану должны были сегодня перевозить пассажиров. Собеседник агентства отметил, что за сутки городской электротранспорт перевозит в Харькове около 600 тыс. пассажиров.

Как сообщал УНИАН, по данным председателя Харьковской областной инициативно-правозащитной организации «Прорвемся!» Андрея ИЛЬГОВА, с середины лета работникам «Горэлектротранса» не выплачивают заплату. Сумма долга на сегодняшний день составляет около 30 млн. грн.