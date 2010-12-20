Автоматизированный обмен кодами IMEI мобильных телефонов начнется с 20 декабря

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) на своем очередном заседании приняла решение о начале автоматизированного обмена идентификационными IMEI- кодами мобильных терминалов/телефонов между Украинским государственным центром радиочастот (УГЦР) и мобильными операторами с 20 декабря 2010 года.

Об этом говорится в решении №580 от 16.12.2010 г. «Об установлении автоматизированного режима обмена данными относительно кодов ИМЕИ между УГЦР и операторами мобильной связи», которым располагает УНИАН.

Это решение НКРС приняла, учитывая результаты создания, тестирования и опытной эксплуатации информационно-телекоммуникационной системы, которая будет обеспечивать автоматизированный обмен данными относительно IMEI-кодов терминалов между автоматизированной информационной системой учета мобильных терминалов на территории Украины (ІСОМТ, ведет УГЦР) и абонентскими пунктами операторов сотовой связи.

Автоматизированный обмен данными относительно кодов ИМЕИ терминалов между ІСОМТ и абонентскими пунктами операторов сотовой (мобильной) связи будет производиться через информационно-телекоммуникационную систему с использованием электронной цифровой подписи.

НКРС в решении №580 также установила временный регламент обмена перечнями кодов ИМЕИ между ІСОМТ и оборудованием операторов сотовой (мобильной) связи.

В частности, сформированные перечни IMEI-кодов, которые входят в "серый" и "черный" списки, УГЦР предоставляет операторам 5-го, 15-го и 25-го числа каждого месяца. В случае если дата подачи приходится на выходные или праздничные дни, соответствующие списки предоставляются на следующий рабочий лень.

Операторы 10-го, 20-го и 30-го числа каждого месяца предоставляют УГЦР сформированные перечни IMEI-кодов терминалов, которые ими обслуживались по состоянию на указанные даты. В случае если дата подачи приходится на выходные или праздничные дни, соответствующие списки предоставляются на следующий рабочий лень.

Комиссия также отменила действие своего ранее принятого решения от 29.10.2009 г. № 1722, которым устанавливался временный регламент обмена идентификационными IMEI-кодами между УГЦР и мобильными операторами.

Как сообщал УНИАН, согласно решениям НКРС о Порядке реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств и Положению о ввозе в Украину таких устройств, с 28 марта 2009 года не разрешается ввоз и реализация мобильных терминалов/телефонов без регистрации индивидуального кода (серийного номера) ИМЕИ в обобщенной базе данных. Такую обобщенную базу данных ведет государственное предприятие «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР) в рамках информационной системы учета мобильных терминалов (ІСОМТ).

Обобщенная база данных IMEI-кодов мобильных телефонов информационной системы имеет три реестра: "белый", "черный" и "серый" списки. В "белый" список заносятся номера кодов мобильных телефонов, которые разрешены к применению в сетях операторов мобильной связи. Это номера телефонов, которые зарегистрированы в сетях операторов до конца сентября 2009 года или легально ввезены в Украину. В "черный" список заносятся номера мобильных телефонов, которые не занесены в "белый" список или зарегистрированы органами МВД как ворованные (операторы не имеют права обслуживать эти телефоны). В "серый" список входят номера телефонов, которые не зарегистрированы ни в "белом", ни в "черном" списке. В течение трех месяцев телефоны из этого списка переходят в "белый" или "черный" список (в зависимости от результатов проверки легальности ввоза таких телефонов в Украину).

Справка УНИАН. ИМЕИ (IMEI) - международный идентификатор мобильного оборудования, который состоит из 15 цифр и является уникальным для каждого мобильного телефона. Код устанавливается на заводе при изготовлении телефона и служит для его идентификации в сети оператора.