На Прикарпатье грузоперевозки выросли на 15%, пассажироперевозки - упали на 11%

На протяжении января-ноября текущего года предприятиями железнодорожного и автомобильного транспорта Ивано-Франковской области перевезено 5,6 млн. т грузов, что на 15,0% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Ивано-Франковской области.

Согласно предоставленной информации, грузооборот против аналогичного периода прошлого года увеличился на 25,8% и составил 1770,6 млн. т/км. Более половины всех грузов перевезено железнодорожным транспортом. По сравнению с январем-ноябрем 2009 года объемы грузовых перевозок автотранспортом выросли на 20,9%, железной дорогой – на 10,4%.

Услугами автомобильного, железнодорожного, авиационного и троллейбусного транспорта воспользовались 88,7 млн. пассажиров, что на 10,9% меньше, чем за январь-ноябрь 2009 года. Наибольшая доля пассажирских перевозок приходится на автомобильный транспорт – 71,3%, или 63,3 млн. пассажиров, из которых 44,6 млн. человек (70%) воспользовались автотранспортом физических лиц– предпринимателей.