Маршруточники угрожают акциями протеста

Автоперевозчики не исключают проведения акций протестов в случае отсутствия реакции местных властей на необходимость повышения тарифов на проезд в маршрутных такси.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил глава Всеукраинской ассоциации автоперевозчиков Украины (ВААП) Виталий РЕВА.

По его словам, соответствующее решение принято в пятницу, 17 декабря, на общем годовом собрании автоперевозчиков.

«Решение собрания оформляется сейчас, там целый ряд вопросов», - отметил он. В частности, в решении собрания указано, что перевозчики будут в зависимости от стоимости топлива менять и тарифы.

«Решение принято, и вопрос стоит так: если они не среагируют — это в основном касается местных органов власти, — то мы вынуждены будем проводить протестные акции, потому что за год только в Киевской области 8 предприятий стали банкротами, полностью развалились, в 8 районах уже нет даже автопредприятий», - отметил глава ассоциации. По словам В. РЕВЫ, это также отмечено в решении собрания.

В то же время он подчеркнул, что в решении о необходимости повышения стоимости на проезд в маршрутках нет конкретной даты повышения, поскольку время и размер повышения рассчитывает каждый перевозчик отдельно. «Стоимость проезда определяет каждый перевозчик. Даты нет никакой, потому что каждый перевозчик принимает самостоятельное решение, каждый в отдельности заключает договор с заказчиком (местными властями - УНИАН)», - сказал он.

По словам главы ВААП, также планируется направить соответствующие обращения в Кабинет министров и министерства. «Это было решение годового собрания ( о приведении тарифов в соответствие с ростом цен на топливо - УНИАН), а теперь на основании этого решения мы обратимся с соответствующим письмом в адрес премьер-министра, Мининфраструктуры, Минэкономики и предупредим», - сказал В.РЕВА.

Как сообщал УНИАН, по мнению экспертов, тарифы необходимо повышать на 1-2 грн., так как перевозки стали убыточными, поскольку нынешние тарифы рассматривались, когда стоимость топлива была ниже в 2,5 раза.

Неделю назад проезд в некоторых столичных маршрутках подорожал до 2,50 грн.