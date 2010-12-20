Украинским каналом Дунай–Черное море уже воспользовалось более 1 400 судов

За 11 месяцев текущего года пропускными способностями глубоководного судового хода р. Дунай – Черное море воспользовалось 1 401 судно, что по сравнению с тем же периодом 2009 г. больше на 137 единиц, или 11%.

Об этом УНИАН сообщили в ГП «Дельта-Лоцман».

Согласно сообщению, в частности, в ноябре т.г. суда под флагами Украины, России, Грузии, Молдовы, Болгарии, Камбоджи, Антигуа и Барбуды, Панамы, Мальты, Турции, Нидерландов и Белиз воспользовались украинским ГСХ. Из них, от общего количества судопроходов, под украинским флагом прошло 44% и, соответственно, 56% судов - под флагами других стран.

Справка УНИАН. Глубоководный судовой ход р. Дунай – Черное море – один из элементов программы по созданию национальной сети международных транспортных коридоров и ее интеграции в транспортную систему стран Европы, Азии, Балтийского и Черноморского регионов. Основные составляющие: общая длина – 172,2 км трассы, которая состоит из: морского подходного канала (длина 3,4 км); русловой части от устья Быстрое до Рени (длина 168,8 км); ограждающей дамбы на баровой части (длина 2,730 км). Общая бюджетная стоимость – 543,5 млн. грн.

Судоходство по ГСХ р. Дунай – Черное море восстановлено в апреле 2007 года.