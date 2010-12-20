Завтра в Харькове откроют новую станцию метро

Вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ завтра, 21 декабря, примет участие в открытии станции метро «Алексеевская» в Харькове.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, сейчас уточняется полная программа визита Б.КОЛЕСНИКОВА в Харьков.

Справка УНИАН. Станция Харьковского метрополитена «Алексеевская» после открытия станет конечной станцией Алексеевской линии метро. Станция колонного типа, неглубокого залегания. Строительство станции началось в 2004 году. Запланированное на 2006 год открытие несколько раз переносилось.

