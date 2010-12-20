Гостаможслужба определила критерии формирования «черного списка» субъектов ВЭД

Государственная таможенная служба Украины приказом от 17 декабря 2010 года №1485 утвердила критерии и порядок формирования реестра предприятий с признаками риска или сомнительности («черный список»).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гостаможслужбы.

Данный приказ разработан согласно правил Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 18 мая 1973 года, и направлен на внедрение выборочного контроля с ориентацией на внешнеторговые операции, которые имеют признаки риска или сомнительности.

Согласно приказу, к товарам и транспортным средствам, которые перемещаются через таможенную границу Украины предприятиями, которые не включены к реестр («белый список»), таможенный контроль осуществляется с применением минимально необходимого объема таможенных процедур. К товарам и транспортным средствам, которые перемещаются через таможенную границу предприятиями, которые включены к реестр, применяются формы и объем таможенного контроля, определенные, в том числе, по результатам оценки рисков.

В основе формирования «черного списка» положены критерии, которые свидетельствуют о наличии негативных фактов предыдущей деятельности предприятия (получателя, отправителя, перевозчика, таможенного брокера и т.д.) при осуществлении им внешнеэкономической деятельности.

Справка УНИАН. В конце 2009 года Гостаможслужба начала создавать «белый» и «зеленый» списки субъектов внешнеэкономической деятельности в соответствии с приказами от 10 августа 2009 г. №735 и №736. Списки формируются с целью упрощения таможенных процедур для добросовестных субъектов ВЭД.