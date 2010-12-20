Из-за непогоды в Германии был задержан вылет самолета „Днепропетровск-Берлин”

Из-за сложных метеоусловий в Германии сегодня на 5 часов был задержан вылет из Днепропетровского аэропорта самолета компании „Днеправиа” рейсом № 517 „Днепропетровск-Берлин”.

Об этом УНИАН сообщили в диспетчерской службе аэропорта.

По данным диспетчера, самолет по указанному рейсу вылетел в 13.40 вместо 08.20 по расписанию.

Информации об отмене двух авиарейсов в направлении „Днепропетровск - Вена” в настоящее время нет. В частности, в данный момент продолжается регистрация пассажиров на рейс, который должен вылететь в 14.45.