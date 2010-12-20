Из-за непогоды в Германии был задержан вылет самолета „Днепропетровск-Берлин”
15:59, 20 декабря 2010Транспорт/Связь
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Из-за сложных метеоусловий в Германии сегодня на 5 часов
был задержан вылет из Днепропетровского аэропорта самолета компании „Днеправиа”
рейсом № 517 „Днепропетровск-Берлин”.
Об этом УНИАН сообщили в диспетчерской службе аэропорта.
По данным диспетчера, самолет по указанному рейсу вылетел в 13.40 вместо 08.20 по расписанию.
Информации об отмене двух авиарейсов в направлении „Днепропетровск - Вена” в настоящее время нет. В частности, в данный момент продолжается регистрация пассажиров на рейс, который должен вылететь в 14.45.
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