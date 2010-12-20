«Львовгипронефтехим» обследует площадки для строительства LNG-терминала

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины определило победителем тендера на проведение обследования имеющихся площадок для строительства терминала по приемке сжиженного природного газа (LNG-терминала) государственное предприятие «Львовский государственный институт по проектированию нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий «Львовгипронефтехим».

Об этом сказано в сообщении Минэнерго, опубликованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, в частности, «Львовгипронефтехим» выполнит научно-исследовательские работы «Проведение обследования имеющихся площадок для строительства приемного СПГ терминала с определением целесообразности их последующего использования для проекта: «Снабжение в Украину сжиженного природного газа (СПГ) на период 2010 - 2017 гг.»

Стоимость работ согласно договору, заключенному 14 декабря, составит 790 тыс. грн. (без НДС). Источник финансирования: средства Государственного бюджета Украины.

Как сообщал УНИАН, в средине декабря было создано Государственное предприятие «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по сооружению терминала по приемке природного сжиженного газа объемом 10 млрд. куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года. Руководителем ГП «Национальный проект «LNG-терминал» назначен Петр МИРОШНИКОВ.