Азия остается самым привлекательным рынком для инвесторов мобильной связи - эксперты

Азия остается в целом наиболее привлекательным рынком для инвесторов в мобильной связи. Такая оценка содержится в очередном 8-м исследовании «Индекс ALTIMO» (2-3 кварталы 2010 г.), результаты которого предоставлены УНИАН.

«Азиатские компании находятся на верхних позициях Индекса Altimo, демонстрируя инвестиционную привлекательность региона», - отмечается в исследовании.

Этому способствуют высокая маржа EBITDA и устойчивые финансовые показатели в сочетании со сравнительно низким уровнем проникновения услуг передачи данных, что делает компании этого региона привлекательными для инвестиций с точки зрения как краткосрочных, так и долгосрочных вложений. Дальнейшие слияния и консолидация сегментов фиксированной и мобильной связи продолжат привлекать внимание инвесторов.

Наиболее инвестиционно привлекательным рынком здесь является Китай, чему способствует стабильная макроэкономическая ситуация, маржа EBITDA более 50%, низкий уровень проникновения, высокий спрос и молодое население в сочетании с разумной государственной политикой. Китай возглавил список наиболее инвестиционно привлекательных регионов (1,1 в Индексе Altimo). Второе-третье места в индексе также принадлежит азиатским странам – Индонезии и Шри Ланке (1,04 и 0,94 в Индексе Altimo, соответственно).

Некоторые страны СНГ также входят в первую десятку индекса. В России зарождается тенденция быстрого роста рынка услуг передачи данных. Данный рост привлекает новые капиталовложения и создает новые возможности, что значительно повышает привлекательность российского рынка. Под влиянием доходов от предоставления услуг передачи данных рынок может вырасти на 10-15% в следующем году. Россия заняла 4-е место в индексе (0,92 в Индексе Altimo).

Экономический подъем в странах СНГ и более четкое представление о перспективах дальнейшего развития повышают привлекательность основных рынков мобильной связи в Казахстане и в Украине, в результате чего их позиции в общем рейтинге упрочились. Продолжающееся развертывание сетей 3G в Казахстане и возможная выдача лицензий 3G на Украине положительно скажутся на привлекательности этих рынков в целом. Казахстан переместился на 6-ю позицию в индексе (0,90 в Индексе Altimo). Украина занимает 17-е место в индексе (0,71 в Индексе Altimo).

Справка УНИАН. Altimo является ведущей международной инвестиционной группой, специализирующейся на телекоммуникациях (управляет активами российской "Альфа-Групп", в том числе в "Киевстаре") и действующей в России, странах СНГ и Турции. Стоимость ее портфеля составляет 16 млрд. долл.

Первый Индекс Altimo был выпущен в марте 2007 года. Целью исследования является регулярная практическая оценка инвестиционной привлекательности международных рынков рынка телекоммуникаций. Индекс основан на анализе таких данных по отдельным странам, как сопоставление реального и прогнозируемого уровней расходов на мобильную связь на душу населения, доходы, рост уровня проникновения, капитальные затраты в сопоставлении с выручкой и в расчете на душу населения.

Индекс обновляется раз в шесть месяцев и позволяет Altimo отслеживать тенденции развития и выпускать надежные прогнозы в отношении будущего индустрии мобильной связи на основных рынках по всему миру.

