Уровень проникновения мобильной передачи данных достигнет 1 млрд. абонентов - эксперты

Уровень проникновения мобильной передачи данных в первой половине 2012 года достигнет 1 млрд. абонентов или примерно 15% мирового проникновения мобильной связи. Такой прогноз содержится в переданном агентству УНИАН 8-м исследовании «Индекс ALTIMO» (2-3 кварталы 2010 года).

Согласно исследованию, рынок мобильной передачи данных в ближайшие 3-5 лет придет на смену нынешней бизнес-модели, основанной на голосовой передаче.

Согласно оценкам, соотношение трафика данных и голосовых услуг в развитых странах в этом году составляет примерно 80% к 20%, на развивающихся рынках это соотношение в среднем составляет в настоящее время 40% к 60% и достигнет уровня развитых стран в 2012 году.

Рост доходов от услуг мобильной передачи данных с 3-го квартала 2009 года по 3-й квартал 2010 года составил примерно 35% в общемировом выражении.

Как отметил вице-президент ALTIMO Евгений ДУМАЛКИН, влияние мобильной передачи данных на мировой рынок телекоммуникаций значительно возросло в 2010 году, уже в декабре 2009 года трафик передачи данных превысил в мировом масштабе голосовой трафик. В то же время, по его данным, несмотря на то, что доходы от мобильной передачи данных являются основной движущей силой общего роста доходов, на их долю в среднем приходится пока только 11% общих доходов. При этом, учитывая, что в обеспечении доходов от мобильной передачи данных задействовано от 80% до 90% общего трафика сети, Е.ДУМАЛКИН считает, что необходимо пересмотреть нынешнюю модель ценообразования в каналах широкополосной мобильной связи, чтобы сохранить рентабельность.

Справка УНИАН. ALTIMO является ведущей международной инвестиционной группой, специализирующейся на телекоммуникациях (управляет активами российской Альфа-Групп, в том числе, в «Киевстаре») и действующей в России, странах СНГ и Турции. Стоимость ее портфеля составляет 16 млрд. долл.