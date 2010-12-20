«Укравтодор» открыл движение на объездной дороге вокруг Симферополя

20 декабря т.г. «Укравтодор» открыл движение на первой очереди объездной дороги вокруг г. Симферополь. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укравтодора».

В частности, открыто движение на 7,3 км дороги первой категории в западном направлении от автомобильной дороги Симферополь-Евпатория до автодороги Симферополь-Николаевка.

Как напоминают в «Укравтодоре», строительство объездной дороги проводится в три этапа.

На втором этапе от автодороги Симферополь - Николаевка до автодороги Симферополь - Севастополь выполнено ТЭО и ведется проектирование. При условии выделения соответствующего финансирования в 2011-2012 годах планируется ввести в эксплуатацию после реконструкции и строительства 8,1 км автомобильной дороги 1 категории.

Третий этап предусматривает строительство дороги на южном направлении от а/д Симферополь - Севастополь до а/д Симферополь - Ялта (с. Пионерское). Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация.

По окончании строительства столица Автономной Республики Крым получит полноценную кольцевую автомобильную дорогу, что особенно актуально в связи с реконструкцией железнодорожного вокзала г. Симферополя. Строительство объездной автодороги обеспечит кратчайший путь пассажиров на все направления курортных регионов Крыма.