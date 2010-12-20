Аэропорт «Борисполь» выплатил 10 млн. грн. штрафа

Государственная исполнительная служба Украины взыскала с ГП «Международный аэропорт « Борисполь» в государственный бюджет штраф 10 млн. грн., наложенный Антимонопольным комитетом Украины за нарушение конкурентного законодательства. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

Как отмечают в комитете, ранее Высший хозяйственный суд Украины подтвердил законность применения комитетом санкций к ГП «Международный аэропорт «Борисполь», отказав в удовлетворении кассационной жалобы ГП «МА «Борисполь» и оставила в силе решение Хозяйственного суда города Киева и Киевского апелляционного хозяйственного суда, которые признали правомерными действия комитета.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2009 года АМК оштрафовал «Борисполь» за монопольное злоупотребление: завышении цен на специализированные аэропортовые услуги, связанные с заправкой самолетов авиатопливом.

31 марта 2010 г. Высший хозяйственный суд Украины отказал в удовлетворении кассационных жалоб ЗАО СП «Кребо», ПАО «Укртатнафта», ООО «ЛУК Авиа Ойл» и ДП «МА «Борисполь» и подтвердил обязательство к этим предприятиям оплатить 265 млн. грн. штрафа за монопольные злоупотребления на рынках авиационного топлива и заправки самолетов. Напомним, суд первой инстанции полностью удовлетворил исковые требования АМК относительно принудительного взыскания штрафов с ЗАО СП «Кребо» (125 млн. грн.), ПАО «Укртатнафта» (110 млн. грн.), ООО «ЛУК Авиа Ойл» (20 млн. грн.) и ДП «МА «Борисполь» (10 млн. грн.) и наложение обязательств привести цены на услуги к экономически обоснованной величине. Основанием для этого иска стало невыполнение ответчиками решения АМК в добровольном порядке. АМК оштрафовал эти компании еще 28 апреля 2009 года.