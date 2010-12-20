КГГА латает дорожные дыры, а не решает проблему комплексно - БЮТ

Киевская городская государственная администрация не имеет действенной программы улучшения транспортной инфраструктуры Киева на 2011 год, а существующие на сегодняшний день транспортные программы не наполнены содержанием для реализации и оторваны от реальной жизни.

Об этом заявил депутат фракции БЮТ в Киевском городском совете, член Постоянной комиссии горсовета по вопросам транспорта и связи Игорь СОЛОШЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе фракции БЮТ.

«Транспортная ситуация в столице – это наболевший для всех вопрос, который никак не решается. Власть выбирает для себя один-два привлекательных с точки зрения пиара почти завершенных объекта, как это было с Московской площадью или Гаванским переходом, и демонстративно перерезает ленту. В то же время множество других транспортных проблем оставляет вне поля зрения», - утверждает И.СОЛОШЕНКО.

Депутат заметил, что КГГА не решает программу комплексно, а лишь латает дыры и оказывает услуги высокопоставленным чиновникам. “Подтверждением тому является прокладывание дороги в Кончу Заспу к Николаю АЗАРОВУ и в Межигорье к Виктору ЯНУКОВИЧУ”, - сказал он.

По словам представителя БЮТ, отсутствие системных мероприятий позволяет исполнительной власти имитировать деятельность и отчитываться о выполнении определенных работ, но реальных изменений не происходит.

«Не имея отчетной и плановой информации от КГГА, точно не понятно, как власть будет действовать дальше ради улучшения транспортной инфраструктуры города. Определить стратегию действий актуально в канун принятия бюджетов государства и города, когда формируются финансовые перспективы на год. Мы должны знать, сколько и на какие объекты предусмотрено средств в бюджете города на следующий и ближайшие годы. Но власть или этого не знает, или скрывает», - отметил И.СОЛОШЕНКО.