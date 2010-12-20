ДЖД восстанавливает движение пригородных поездов по станции Донецк

В связи с досрочным завершением путевых работ возобновляется движение пригородных поездов по станции Донецк. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой железной дороги, с 00.00 21 декабря все пригородные поезда, следующие через станцию Донецк, будут курсировать согласно графику, т.е. в полном объеме и со всеми остановками.

Напомним, что с 10 декабря 2010 года в связи с проведением масштабных путевых работ на станции Донецк было временно ограничено движение поездов в пригородном сообщении. Путевые работы проводились в рамках реконструкции вокзального комплекса Донецк к Чемпионату Европы по футболу 2012.