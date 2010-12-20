Донецкий аэропорт работает в обычном режиме
18:54, 20 декабря 2010Транспорт/Связь
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Сегодня в течение дня Международный аэропорт «Донецк» работает в обычном режиме.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в справочной аэропорта.
«Сегодня в Донецке весь день была солнечная безоблачная погода, все рейсы выполняются по расписанию», - сказали в справочной.
В справочной также отметили, что по состоянию на 16.00 аэропорт принял и отправил, согласно расписанию, 9 рейсов на Киев, Москву, Стамбул, Мюнхен и Вену.
Справка УНИАН. Коммунальное предприятие «Международный аэропорт Донецк» - одно из крупнейших авиатранспортных предприятий Украины, ведущий аэропорт восточного региона. Относится к международному классу «А». Пропускная способность аэровокзала - 700 пасс/час.
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