Донецкий аэропорт работает в обычном режиме

Сегодня в течение дня Международный аэропорт «Донецк» работает в обычном режиме.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в справочной аэропорта.

«Сегодня в Донецке весь день была солнечная безоблачная погода, все рейсы выполняются по расписанию», - сказали в справочной.

В справочной также отметили, что по состоянию на 16.00 аэропорт принял и отправил, согласно расписанию, 9 рейсов на Киев, Москву, Стамбул, Мюнхен и Вену.

Справка УНИАН. Коммунальное предприятие «Международный аэропорт Донецк» - одно из крупнейших авиатранспортных предприятий Украины, ведущий аэропорт восточного региона. Относится к международному классу «А». Пропускная способность аэровокзала - 700 пасс/час.