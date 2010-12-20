Количество пассажиров, воспользовавшихся услугами аэропортов, выросло на 13,6%

За 11 месяцев этого года услугами украинских аэропортов воспользовались 9 млн. 529 тыс. 400 человек, что на 13,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Согласно сообщению, украинские авиакомпании за январь-ноябрь этого года в целом перевезли 5 млн. 669 тыс. 500 человек (рост - 17,7%). Больше, чем на 23% выросло количество пассажиров на международных линиях и составило 4 млн. 772 тыс. 100 человек (из них на регулярных рейсах - 2 млн. 791 тыс. человек, рост - 25,8%).

В министерстве особо подчеркивают, что объемы перевезенных пассажиров на международных рейсах даже превысили показатель за 11 месяцами 2008 года, когда увеличение объемов авиационных перевозок были рекордными за последние годы.

Также за отчетный период возросли объемы перевозок почты - на 17,6%, по сравнению с прошлым годом, - до 2 тыс. тонн.