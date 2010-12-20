Забастовка «Горэлектротранса» не привела к транспортному коллапсу - власть Харькова

Власть Харькова считает, что забастовка коллектива коммунального предприятия «Горэлектротранс» не привела к транспортному коллапсу в городе.

Как сообщается на сайте Харьковского горсовета, об этом идет речь в комментарии директора Департамента транспорта и связи горсовета Сергей ДУЛЬФАНА по поводу акции протеста «Горэлектротранса» с требованием выплатить зарплату

«Городская власть была готова к сегодняшней акции протеста. Поэтому транспортного «коллапса» нет, и быть не может», - заявил С.ДУЛЬФАН.

По его словам, «для обеспечения жизнедеятельности города сегодня утром были задействованы все резервы частных перевозчиков. Дополнительно на маршруты вышли 16 больших автобусов, которые мы недавно получили из Львова».

«Развитие городского транспорта, - отметил он, – это один из приоритетов деятельности городской власти. Реорганизация предприятия «Горэлектротранс» является первым и необходимым шагом в решении этой сложной проблемы».

Как сообщил С.ДУЛЬФАН, «главная проблема заключается в том, что субвенция из государственного бюджета, которую город получает ежегодно на компенсацию льготного проезда отдельных категорий граждан, не в состоянии покрыть убытки «Горэлектротранса».

«Уровень субвенции из государственного бюджета в 2010 году составлял всего 25% от необходимого количества. Недофинансирование привело к тому, что предприятие не может содержать свои службы - 59 подстанций, не может содержать трамвайные пути и качественно проводить обслуживание. Городская власть, понимая важность этого вопроса, пытается решить его с помощью финансовой поддержки из городского бюджета. Только в этом году ее уровень составил 53,3 млн. грн.», - объяснил директор Департамента.

«Только за последние 3 месяца на погашение задолженности по заработной плате было направлено 15 млн. грн. Сейчас мы получили еще 1,2 млн. грн. субвенции из областного бюджета на эти цели», - сообщил С.ДУЛЬФАН.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове начал забастовку коллектив КП «Горэлектротранс» - утром на маршруты не вышли 358 трамваев и троллейбусов. На митинге, который прошел в рамках акции протеста, было выдвинуто требование немедленной и полной выплаты зарплаты, которую работники предприятия не получают с конца лета 2010 г.

Кроме того, забастовщики требуют создать комиссию с привлечением депутатов горсовета для рассмотрения ситуации на предприятии, немедленного, - до полного выяснения обстоятельств - прекращения реорганизации «Горэлектротранса» в новое предприятие «Харьковпас», проведения в каждом депо собраний для перевыборов руководителей профсоюзных комитетов, немедленного прекращения демонтажа трамвайных путей и сокращения в Харькове пассажирских маршрутов. Объявлено, что на начальной стадии забастовка будет длиться до среды, 22 декабря, включительно.