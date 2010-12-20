«Киевавтодор» просит водителей не ездить ночью, чтобы не мешать уборке снега

КК «Киевавтодор» просит водителей в ночь на 21 декабря не парковаться в центральной части города и воздержаться от поездок без неотложной надобности по городу, чтобы минимизировать препятствия дорожным службам во время уборки улиц от снега.

Об этом идет речь в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Киевской городской госадминистрации.

Предусмотрено, что сегодня ночью коммунальная корпорация «Киевавтодор» будет проводить работы по очистке улиц и вывозу снега с автодорог города, для чего будет привлекаться тяжелая специальная дорожная техника: автогрейдеры, бульдозеры, погрузчики, самосвалы.

Большое внимание будет уделяться центральной части Киева. Интенсивно будут очищаться от снега остановки общественного транспорта, подходы к подземным пешеходным переходам и тротуары.

Обеспечению организации дорожного движения и бесперебойной работы дорожников будет способствовать ГАИ города, отмечается в сообщении.