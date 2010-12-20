В Севастополе на ремонт автодорог планируется направить 12-15 млн. грн.

Власти Севастополя намерены в следующем году направить средства в сумме 12-15 млн. грн. на комплексный ремонт дорог.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня глава городской госадминистрации Валерий САРАТОВ во время открытия после реконструкции улицы Степаненко в центре города.

По его словам, в частности, на капитальный ремонт дорог, собственно, планируется выделить 7 млн. грн. Кроме того, 2 млн. грн. предусмотрены на покупку новой дорожной техники для КП ДЭУ Севастопольского городского совета. Как добавил губернатор, первые в очереди на реконструкцию—улица Кожанова и площадь Ушакова.

Директор дорожно-эксплуатационного управления Александр ГАЛКИН, со своей стороны, отметил, что если все запланированные деньги будут выделены, то сотрудники предприятия смогут привести в порядок не только основные магистральные трассы, но и внутридворовые дороги.