Рейсы из «Борисполя» в Лондон и Франкфурт проблематичны. Европу завалило снегом

Сегодня наблюдаются проблемы с рейсами в Лондон и Франкфурт из аэропорта «Борисполь». Соответствующие данные размещены на сайте аэропорта.

В частности, отменен обеденный рейс «Люфтганзы» из Франкфурта и рейсы British Airways из/в Лондон. Ряд рейсов во Франкфурт, намеченные на утро, отложены на послеобеденное время.

Как сообщалось, в Европе существуют проблемы с движением транспорта из-за сильных снегопадов. В аэропортах отменяются рейсы, скоростные поезда ходят с задержками. Кроме того, по сообщениям СМИ, мощный снегопад сегодня, 21 декабря, привел к остановке работы международного аэропорта во Франкфурте-на-Майне, одного из крупнейших в Европе. Сейчас все службы воздушной гавани задействованы для того, чтобы освободить взлетно-посадочные полосы от снега.