ЮЖД планирует открыть аккредитив в «ВТБ Банке» на 46 млн. долл.

Южная железная дорога (ЮЖД) планирует открыть аккредитив на сумму 46,05 млн. долл. в ПАО «ВТБ Банк».

Об этом сообщает ЮЖД в объявлении на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, услугу планируется осуществить по процедуре закупки у одного участника. Срок предоставления аккредитива – 2011 год.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины постановлением от 6 декабря 2010 года №1125 согласовал привлечение Уставным территориально-отраслевым объединением "Южная железная дорога" (ЮЖД) кредитных средств в сумме, эквивалентной 261 млн. долл., в обеспечение обязательств, по которым предоставляются государственные гарантии. Эти средства планируется привлечь у Эксимбанка Республики Корея и направить на приобретение 10 межрегиональных скоростных поездов «Хюндай».

Справка УНИАН. Аккредитив – это соглашение, в силу которого банк обязуется по просьбе клиента произвести оплату документов третьему лицу (бенефициару, в пользу которого открыт аккредитив) или произвести оплату, акцепт тратты, выставленной бенефициаром, или негоциацию (покупку) документов.