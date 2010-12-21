В Харькове открыта новая станция метро «Алексеевская»

В Харькове открыли новую станцию метрополитена «Алексеевская».

Как передает корреспондент УНИАН, в торжественной церемонии открытия станции метро приняли участие вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ, глава Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН, Харьковский городской голова Геннадий КЕРНЕС, председатель Харьковского областного совета Сергей ЧЕРНОВ, руководство харьковского метрополитена.

Движение на станции открыл поезд, на котором прибыли почетные гости торжественной церемонии. Перерезав символическую ленту и официально открыв этим станцию, представители власти приняли участие в торжественном митинге на платформе «Алексеевской». Гостей церемонии приветствовал Академический симфонический оркестр Харьковской областной филармонии, который на платформе станции исполнил Государственный гимн Украины и Концертный марш Исаака Дунаевского.

Б.КОЛЕСНИКОВ ознакомился со схемой действующих и перспективных станций Харьковского метрополитена, осмотрел план-схему города и технические характеристики новой станции. Также он сделал запись в Книге почетных гостей Харьковского метрополитена.

Б.КОЛЕСНИКОВ выразил удовлетворение выполненными работами, поблагодарил строителей и власть. Он отметил, что в следующем году в Харькове начнется строительство еще одной новой станции метро. «С начала следующего года мы возьмемся за новую станцию метро», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

М.ДОБКИН отметил, что при условии стабильного финансирования в Харькове можно каждые два года вводить в эксплуатацию новые станции метро.

Справка УНИАН. Открытая сегодня новая станция «Алексеевская» является продолжением Алексеевской линии Харьковского метрополитена. Станция расположена в северной части города на пересечении проспекта Л.Свободы и улицы Ахсарова. Сметная стоимость строительства станции - 431,4 млн. грн. Фактическая балансовая стоимость введенного участка составляет 384,6 млн. грн. Строительство введенного участка протяжностью 2,5 км велось закрытым и открытым способом. Конструкция станции выполнена из монолитного железобетона. Для облицовки пола и стен станции использованы граниты из украинских месторождений. Для облицовки колонн на станции использован греческий белый мрамор.

Общая длина линии Харьковского метрополитена составляет 38,1 км. Метро насчитывает 29 станций и 3 линии: Холодногорско-заводскую, Алексеевскую, Салтовскую. Общая длина Алексеевской линии метрополитена - 11,17 км. Ежесуточно метрополитен перевозит 730 тыс. пассажиров. Проектами прогнозируется увеличить пассажиропоток в метро на 45 тыс. пассажиров в сутки.