Колесников: Харьков лучше всех подготовлен к Евро-2012

Вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ считает, что Харьков лучше всего среди других городов подготовлен к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал в Харькове на торжественной церемонии открытия новой станции метрополитена «Алексеевская».

«Харьков за счет частных инвестиций, городских и государственных – наиболее подготовлен. Аэропорт готов, готов без временного терминала, стадион готов», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

При этом он отметил важность дальнейшего развития инфраструктуры города.

Б.КОЛЕСНИКОВ подчеркнул, что правительство будет способствовать строительству и реконструкции дорог, а также открытию новых гостиниц. «Гостиницы и дороги – это очень важно. На дороги мы будем, конечно, выделять деньги, гостиницы – это частный капитал. Чем больше будет гостиниц, тем лучше. Я еще раз повторяю, что мы компенсируем проценты по кредитам всем украинским гостиницам, которые будут готовы к Евро-2012, новым», - отметил вице-премьер.

Как передавал УНИАН, сегодня в Харькове открылась новая станция метро «Алексеевская».