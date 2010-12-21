Парк "АэроСвита" пополнился четвертым Boeing 767

Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии" пополнила авиапарк четвертым дальнемагистральным самолетом Boeing 767-300ER, полученным в операционный лизинг.

Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, 21 декабря воздушное судно выполнило свой первый рейс по маршруту Киев – Дели – Киев.

Как отмечается в сообщении, компания планирует в первом полугодии 2011 года получить еще два самолета В767-300ER. Это даст возможность "АэроСвиту" в период летней навигации следующего года увеличить интенсивность авиарейсов на всех существующих дальнемагистральных маршрутах, обеспечить в июле-сентябре 2011 г. программу полетов Киев – Токио – Киев, а также освоить несколько новых регулярных и чартерных трансконтинентальных воздушных линий.

По данным компании, "АэроСвит" также приступает к обновлению и расширению среднемагистрального флота. В первом полугодии 2012 года начнутся поставки самолетов В737-800 следующей генерации непосредственно с заводов производителя согласно контракту, заключенному украинским авиаперевозчиком с компанией Boeing в 2007 г.

Как напоминают в «АэроСвите», в декабре этого года также подписано соглашение с Boeing относительно предоставления технической, тренинговой и маркетинговой поддержки введения в эксплуатацию 4 самолетов Boeing Next-Generation 737-900ER, приобретаемых "АэроСвитом" в операционный лизинг в 2013-2014 гг.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские Авиалинии", созданная в 1994 году, сегодня является крупнейшим украинским сетевым авиаперевозчиком.

В 2010 году "АэроСвит" обслуживает более 70 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных – в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок.

Совместно с компаниями-партнерами "АэроСвит" также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие региональные административные центры Украины – Днепропетровск, Донецк, Ивано-Франковск, Луганск, Львов, Одессу, Севастополь, Симферополь, Харьков, Черновцы и Ужгород.

На сегодняшний день на рейсах авиакомпании используются дальнемагистральные самолеты Boeing 767, среднемагистральные Boeing 737, Airbus 320 и Embraer 195, а также региональные воздушные суда Embraer 145 и Антонов 148.