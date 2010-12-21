Кабмин даст деньги для погашения зарплатных долгов на КП «Горэлектротранс» - Колесников

Правительство выделит средства для погашения задолженности по зарплате перед работниками харьковского КП «Горэлектротранс».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове журналистам заявил вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ, комментируя ситуацию на КП «Горэлектротранс», работники какого 20 декабря объявили забастовку с требованием выплаты зарплаты.

Б.КОЛЕСНИКОВ призвал местную власть внимательнее относиться к городским пассажирским перевозкам.

«Вообще, это нонсенс для миллионщика, и центральное правительство, конечно, вмешается и выделит деньги в качестве помощи Харьковскому горисполкому, но нужно более ответственно относиться к перевозкам», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Вице-премьер отметил, что в сложившейся ситуации «электротранс» несет все затраты на перевозку льготных категорий и получает все убытки», а «кто-то на этом рынке получает деньги».

Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что для решения проблемы «лучшие маршруты с лучшем подвижным составом должны продаваться на конкурсе». «И все должны быть в равных условиях», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря в Харькове не вышли на маршруты троллейбусы и трамваи. Прошла предупредительная забастовка коллектива коммунального предприятия «Горэлектротранс» с целью добиться выплаты зарплат.

По данным председателя Харьковской областной инициативно-правозащитной организации «Прорвемся!» Андрея ИЛЬГОВА, работникам «Горэлектротранса» не платят зарплату с середины лета. Сумма долга на сегодняшний день составляет около 30 млн. грн.