Следующую станцию метро в Харькове откроют весной 2012 года - Колесников

Следующую новую станцию Харьковского метрополитена «Проспект Победы» откроют в мае 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове на торжественной церемонии открытия новой станции метро «Алексеевская» сказал журналистам вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ, говоря о перспективах развития Харьковского метрополитена.

«Я думаю, в следующий раз мы встретимся вместе 7-8 мая 2012 года на станции метро «Проспект Победы», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Также вице-премьер заявил, что правительство готово помочь местной власти в приобретении нового подвижного состава для коммунального предприятия «Харьковский метрополитен» и профинансировать 50% всех расходов.

«Подвижной состав 50 на 50 с областью или с городом - мы готовы завтра покупать новые вагоны метро. Сколько выделит область и город, столько выделит правительство на приобретение новых вагонов метрополитена», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Харьковский городской голова Геннадий КЕРНЕС сообщил, что город получил 16 млн. грн. на строительство тридцатой станции метрополитена.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове открыта новая, 29-я станцию метро «Алексеевская». Строящиеся объекты метрополитена внесены в Государственную целевую программу по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Справка УНИАН. «Проспект Победы» - будущая 30-я станция Харьковского метрополитена - будет расположена на Алексеевской линии, сразу за станцией «Алексеевская» и станет конечной на этой линии.

Харьковский метрополитен - второй по количеству станций и по длине линий в Украине. Перевозит за год до 282 млн. пассажиров. Метрополитен введен в эксплуатацию 23 августа 1975 года. Общая длина линий составляет около 35,6 км. В настоящее время харьковское метро насчитывает 29 станций, которые располагаются на трех линиях: Холодногорско-заводской, Салтовской и Алексеевской.