Проезд в маршрутках в ближайшее время дорожать не будет - УАП

Тарифы на проезд в маршрутках в ближайшее время повышаться не будут. Такое мнение в комментарии УНИАН по телефону высказал президент ВОО «Украинская ассоциация перевозчиков» Сергей ПАЧЕСЮК.

По его словам, повышение стоимости проезда на этот вид транспорта невозможно без участия власти, без централизованного решения о повышении. «Я думаю, что без общего государственного подхода, если местные органы самоуправления к этому вопросу не обратятся, то ничего не будет. Я думаю, что, скорее, транспорт не будет работать, чем повысят тарифы», - сказал он.

В то же время, С.ПАЧЕСЮК подтвердил информацию, поступающую от перевозчиков, что тарифы необходимо повышать. По его словам, повышать нужно на 1,5-2 грн. «Сегодня стоимость проезда не соответствует тарифам, которые есть. На сегодня фактические затраты превышают существующих тарифы где-то на 1,5-2 грн. Конечно, нужно поднимать (стоимость проезда), тут никуда не денешься, так как горюче-смазочные материалы, шины, подвижной состав, запчасти - это все очень подорожало, и, конечно, без решения проблемы тарифа мы можем вообще остановить транспорт», - сказал он.

По его словам, для решения проблемы, необходимо говорить с властями, обсуждать вопрос и договариваться, однако это небыстрый вопрос. Как отметил С.ПАЧЕСЮК, что касается Киева, то пока перевозчики не спешат подавать свои ценовые предложения по повышению тарифов в КГГА. По его информации, ранее подали свои предложения три перевозчика. «Перевозчики ведь также люди прагматичные: они понимают, что если сегодня местная власть не хочет повышать, то подавай - не подавай (ценовые предложения - УНИАН) ничего не будет. А вызвать на себя только лишние проверки - они не спешат. Три перевозчика пробный камень кинули, ну ничего не получается, так какой смысл завтра двадцати трем (перевозчикам - УНИАН) подавать?», - отметил он.

С.ПАЧЕСЮК также сказал, что не поддерживает идею Всеукраинской ассоциации автоперевозчиков (ВААП) проводить акции протеста, отметив, что это является пустыми разговорами. «Ни на какую акцию сегодня перевозчики не способны. ВААП занимает 15-20% по объемам перевозок», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, автоперевозчики не исключают проведения акций протестов в случае отсутствия реакции местных властей на необходимость повышения тарифов на проезд в маршрутных такси. Соответствующее решение принято 17 декабря с. г. на общем годовом собрании автоперевозчиков.

По мнению экспертов, тарифы необходимо повышать на 1-2 грн., так как перевозки стали убыточными, поскольку нынешние тарифы рассматривались, когда стоимость топлива была ниже в 2,5 раза.

Неделю назад проезд в некоторых столичных маршрутках подорожал на 0,50 грн.